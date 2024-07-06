Фанаты сборной Франции пытались повлиять на Роналду, скандируя фамилию Месси

В пятницу на чемпионате Европы на стадии четвертьфинала проходил матч между сборными Португалии и Франции. Команды создали много моментов, но после 120 минут на табло горели два нуля. Как следствие, путёвку в полуфинал пришлось разыгрывать в серии пенальти, где французы оказались лучше.

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун стадиона. На нём слышно, как фанаты сборной Франции скандируют фамилию Лионеля Месси. Очевидно, болельщики «трёхцветных» пытались повлиять на Криштиану Роналду. Впрочем, звёздный португалец либо не слышал кричалки, либо просто их игнорировал.