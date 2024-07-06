Баллак - о неназначенном пенальти в ворота Испании: «Нет более очевидной игры рукой»

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о спорном моменте в матче 1/4 финала Евро, когда после удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку защитника испанцев Марка Кукурельи. Главный судья встречи не увидел пенальти в этом эпизоде.

«В футболе нет более очевидной игры рукой. Защитник рукой заблокировал удар по воротам, он помешал возможному голу. Почему этот момент не проверили? Для мня в этом эпизоде все совершенно понятно», - передает слова Баллака Focus.

Матч завершился победой сборной Испании в овертайме со счетом 2:1. Подопечные Луиса де ла Фуэнте в полуфинале сыграют с Францией.