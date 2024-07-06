Дембеле выпил из награды лучшему игроку матча Евро-2024

Усман Дембеле был признан лучшим игроком матча сборных Португалии и Франции в четвертьфинале Евро-2024. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Дембеле получал эту награду. Другие игроки французской команды, в частности Килиан Мбаппе, решили повеселиться. Они аплодировали Дембеле и обставили ситуацию так, будто бы игрок поднимает какой-то большой трофей.

Обычно из трофеев пьют шампанское, но сборной Франции до этого ещё далеко. Маркус Тюрам налил в награду Усмана Дембеле обычной воды, и футболист её выпил под овации партнёров по команде.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании.