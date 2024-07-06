Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с журналистами оценил решение англичанина Энтони Тейлора не назначать пенальти в ворота сборной Испании после попадания мяча в руку защитника Марка Кукурельи.

«По современным трактовкам это не пенальти, если бы такой эпизод случился лет 10 назад, то это был бы пенальти. Рука стремилась к телу. Защитник хотел ее убрать. Решение судьи поддержат», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок между сборными Германии и Испании завершился со счетом 1:2. «Красная фурия» пробилась в полуфинал Евро-2024, где встретится с командой Франции.