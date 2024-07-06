Канчельскис: «Возможный вылет сборной Англии от швейцарцев не станет сенсацией»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы между командами Англии и Швейцарии.

«Возможный вылет сборной Англии от швейцарцев не станет сенсацией, учитывая тот футбол, который показывает сборная Швейцарии. Но всё равно есть ощущение, что англичане пройдут на классе», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Также эксперт предположил, что на игроков сборной Англии давит большая ответственность, из-за которой в предстоящей встрече они будут выглядеть скованно.

Матч Англия — Швейцария состоится сегодня, 6 июля. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.