Титов дал прогноз на четвертьфинал Евро между Нидерландами и Турцией

«Результат не буду прогнозировать. Просто поставлю на «тотал больше 2,5». Тут и 3:0 может быть, и 2:1, и, возможно, 2:2. Какой-то сюрприз должен произойти. 3 мяча здесь легко забьют, как мне кажется», - передает слова эксперта «РБ Спорт».