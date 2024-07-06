Титов дал прогноз на четвертьфинал Евро между Нидерландами и Турцией

В матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 силами померяются сборные Нидерландов и Турции. Об этом поединке поделился мнением бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов.
«Результат не буду прогнозировать. Просто поставлю на «тотал больше 2,5». Тут и 3:0 может быть, и 2:1, и, возможно, 2:2. Какой-то сюрприз должен произойти. 3 мяча здесь легко забьют, как мне кажется», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Поединок между национальными командами Нидерландов и Турции состоится сегодня, 6 июля. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени.
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