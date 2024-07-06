Мбаппе назвал игрока сборной Франции, который «внушает страх»

Сборная Франции стала полуфиналистом чемпионата Европы. В пятницу вечером команда Дидье Дешама обыграла Португалию по пенальти после нулевой ничьей. В серии одиннадцатиметровых единственный промах допустил Жоау Фелиш – португалец попал в штангу.

После игры капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отметил вратаря команды Майка Меньяна.

«Он внушает страх. У меня нет точного объяснения, но когда Фелиш попадает в штангу, он знает, что вратарь может отбить удар. Когда тебе противостоит такой вратарь, ты пытаешься попасть в самый гол. Иногда получается удар в штангу», - цитирует Мбаппе La Parisien.

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