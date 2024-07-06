Канищев: «Сборная Турции в матче с Нидерландами может совершить сенсацию»

Бывший футболист Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся команды Нидерландов и Турции.

По мнению эксперта, Турция может сотворить сенсацию в предстоящей встрече и обыграть фаворита.

«Сборная Турции в матче с Нидерландами может совершить сенсацию. Но нидерландцы мощнее и имеют серьёзных футболистов в составе. Игра будет равной с маленьким преимуществом у нидерландцев за счёт их физических кондиций», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Матч Нидерланды — Турция состоится сегодня, 6 июня. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.