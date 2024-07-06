Погребняк сделал прогноз на матч Нидерланды - Турция в 1/4 финала Евро

«У Нидерландов есть все шансы выйти в полуфинал. Турция шокировала всех со знаком плюс. Быстрые контратаки - и вот турки уже в четвертьфинале. Ожидаю результативный поединок. Моя ставка - ТБ 2,5», - приводятся слова Погребняка на страницах «РБ Спорта».