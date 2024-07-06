Погребняк сделал прогноз на матч Нидерланды - Турция в 1/4 финала Евро

Бывший российский нападающий Павел Погребняк поделился мыслями о предстоящей встрече между сборными Нидерландов и Турции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«У Нидерландов есть все шансы выйти в полуфинал. Турция шокировала всех со знаком плюс. Быстрые контратаки - и вот турки уже в четвертьфинале. Ожидаю результативный поединок. Моя ставка - ТБ 2,5», - приводятся слова Погребняка на страницах «РБ Спорта».
Матч Нидерланды – Турция состоится на стадионе в Берлине сегодня, 6 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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