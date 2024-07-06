Титов назвал победителя матча Англия - Швейцария в четвертьфинале Евро

«Швейцарцы мяч заберут себе. Англичане не будут за него бороться. Швейцария закопается в обороне англичан, а те будут проводить контратаки, которые и реализуют Кейн с Беллингемом. Ставлю на Англию с форой (-1)», - передает слова Титова «РБ Спорт».