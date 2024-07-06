Гюндоган может завершить карьеру в сборной Германии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган не исключил возможное завершение карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата Европы.

Напомним, сборная Германии уступила команде Испании (1:2 — дв) в матче 1/4 финала чемпионата Европы и завершила свои выступления на домашнем турнире.

«Мне понадобится несколько дней, чтобы ещё подумать. Тогда я приму решение», — цитирует Гюндогана Флориан Плеттенберг.

Отметим, что в составе сборной Германии 33-летний Гюндоган успел провести 82 матча и забить в них 19 голов. Цвета национальной команды футболист защищает с 2011 года.