Чалханоглу высказался о матче с Нидерландами в 1/4 финала Евро

«Мы рассчитывает на еще одну победу. Это наша самая большая мечта. Нет ничего, чего бы мы не могли добиться. Нет ничего нереального. Перед игрой с Австрией мы сказали, что победим и сделали это. С таким же настроем выйдем на матч с Нидерландами», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.