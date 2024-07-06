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Чемпионат Европы по футболу 2024

Чалханоглу высказался о матче с Нидерландами в 1/4 финала Евро

06 Июля 2024 • 12:19 Комментировать

Звездный полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу высказался о предстоящей встрече с командой Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего в Германии.

«Мы рассчитывает на еще одну победу. Это наша самая большая мечта. Нет ничего, чего бы мы не могли добиться. Нет ничего нереального. Перед игрой с Австрией мы сказали, что победим и сделали это. С таким же настроем выйдем на матч с Нидерландами», - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча сборных Нидерландов и Турции состоится в субботу, 6 июля, на стадионе в Берлине. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Хакан Чалханоглу сборная Нидерландов ещё теги
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