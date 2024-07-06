Тренер Германии ворвался в судейскую после матча с Испанией и оскорбил судью

Тренер сборной Германии Сандро Вагнер, который является помощником Юлиана Нагельсманна, с возмущением посетил раздевалку судей после матча против Испании в четвертьфинале Евро-2024.

Как информирует Bild, ассистент общался на повышенных тонах с арбитрами и оскорбил главного рефери Энтони Тейлора. Вагнеру не понравилось, что англичанин не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы в экстра-тайме.

Поединок завершился поражением Германии со счетом 1:2. Решающий мяч в концовке овертайма забил полузащитник сборной Испании Микель Мерино. «Красная фурия» сыграет в полуфинале с Францией.