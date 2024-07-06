Титов: «Не могу сказать, что испанцы наиграли на победу в матче с Германией»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о победе сборной Испании над Германии (2:1 — после дв) в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

По мнению Титова, встреча была ничейной и ни одна из команд на победу не наиграла.

«Не могу сказать, что испанцы наиграли на победу, всё-таки у немцев были великолепные моменты. Однако, если бы немцы победили в дополнительное время, я бы, наверное, тоже сказал, что это не совсем справедливо», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы сборная Испании встретится с командой Франции. Этот матч состоится 9 июля и начнётся он в 22:00 по московскому времени.