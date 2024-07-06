Кейн рассказал, какой подарок сборная Англии хочет сделать Саутгейту

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался перед четвертьфиналом чемпионата Европы против Швейцарии.

«Я знаю, что тренер иногда сталкивается с критикой, но на поле выходим мы, и именно мы можем изменить ситуацию. Мы чувствуем, что тренер многое дал нам – он один из самых успешных тренеров сборной Англии в истории. Поэтому нам нужно выйти на поле и отплатить ему. Провести 100 игр со сборной Англии – невероятное достижение. Думаю, лучшее, что мы можем подарить ему, - это победа. Надеюсь, мы сможем это сделать», - сказал Кейн журналистам.

Матч против Швейцарии станет для Гарета Саутгейта 100-м у руля сборной Англии. Не пропустите текстовую трансляцию.