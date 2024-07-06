Фюллькруг обратился к болельщикам после вылета Германии с Евро

Центрфорвард сборной Германии Никлас Фюллькруг обратился к фанатам после вылета с чемпионата Европы – 2024. В четвертьфинале «бундестим» проиграла в овертайме Испании со счетом 1:2.

«Сложно подобрать слова. Наша работа разбита, это очень больно. Хочу обратиться к болельщикам и сказать, что я горд представлять нашу страну на чемпионате Европы. Мы показали себя единой командой. Это сделало нас еще сильнее и поможет в будущем», - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

Сборная Испании пробилась в полуфинал престижного турнира, где поборется за выход в финал с командой Франции.