Линекер непристойно пошутил о Роналду во время матча Евро-2024

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер позволил себе непристойную шутку о Криштиану Роналду во время эфира. В студии обсуждался тот факт, что перед экстра-таймом в матче Португалия - Франция с ногами Роналду работали разу два массажиста.

- У него два массажиста! Что там происходит? По одному на каждую ногу, - сказал Рио Фердинанд.

- Хорошо, что их не трое, - пошутил в ответ Линекер.

Напомним, что сборная Португалии проиграла Франции в четвертьфинале чемпионата Европы в серии пенальти после нулевой ничьей. Криштиану Роналду за пять матчей на Евро-2024 не смог забить ни одного гола.

Роналду показал худший результат в своей карьере - 0 голов на крупном турнире