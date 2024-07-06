Лунёв назвал лучшего вратаря чемпионата Европы

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о том, кто является лучшим голкипером текущего розыгрыша чемпионата Европы.

Лунёв выделил вратаря испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили.

«На данный момент он один из лучших вратарей на турнире, я не удивлён его игрой. Но сейчас все голкиперы хороши и вытаскивают свои команды в следующие раунды», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Напомним, на проходящем сейчас в Германии чемпионате Европы Мамардашвили провёл четыре матча, пропустив в них восемь голов. При этом 23-летний вратарь повторил рекорд группового этапа чемпионата Европы по количеству спасений (21).