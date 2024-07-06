У Пепе спросили, что ему сказал Роналду после вылета Португалии

41-летний защитник сборной Португалии Пепе не стал раскрывать, что ему сказал Криштиану Роналду после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«Что мне сказал Криштиану? Я не хочу говорить об этом публично. Но нам очень жаль. Мы испытали огромное разочарование из-за поражения. Хочу сказать спасибо всем португальцам, которые поддерживали нас на турнире», - передает слова опытного футболиста Record.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборной Португалии противостояла национальная команда Франции. Команды расписали мировую со счетом 0:0 и провели серию послематчевых пенальти. Французы одержали победу (5:3) и вышли в полуфинале на Испанию.