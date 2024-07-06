Куман высказался о матче Нидерландов в четвертьфинале Евро

В поединке 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 сойдутся сборные Нидерландов и Турции. Об этой встрече высказался главный тренер «оранжевых» Рональд Куман.
«Мы знаем, чего ждать от фанатов сборной Турции. Будет интересно сыграть в такой атмосфере. Нам нужно сохранять контроль над мячом, не отдавать его туркам. Турция играет с большим энтузиазмом на Евро, но мы готовы», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Нидерландов и Турции состоится в субботу, 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния встретится в полуфинале с Англией или Швейцарией.
Бан пользователя