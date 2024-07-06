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Чемпионат Европы по футболу 2024

Непомнящий: «Англичане играют на 50 процентах своего потенциала»

06 Июля 2024 • 11:43 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.05
Через 6 ч. 48 мин.

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся команды Англии и Швейцарии.

По мнению специалиста, английская сборная не играет на 100 процентов своих возможностей, поэтому у Швейцарии есть шансы добиться успеха.

«У сборной Англии одна из сильнейших атакующих линий на этом турнире. Англичане сейчас играют на 50 процентах своего потенциала. Так что в матче между Англией и Швейцарией обе команды могут одержать победу», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Матч между Англией и Швейцарией состоится сегодня, 6 июля. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Сборная Англии Валерий Непомнящий Сборная Швейцарии ещё теги

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