Непомнящий: «Англичане играют на 50 процентах своего потенциала»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы, в котором встретятся команды Англии и Швейцарии.

По мнению специалиста, английская сборная не играет на 100 процентов своих возможностей, поэтому у Швейцарии есть шансы добиться успеха.

«У сборной Англии одна из сильнейших атакующих линий на этом турнире. Англичане сейчас играют на 50 процентах своего потенциала. Так что в матче между Англией и Швейцарией обе команды могут одержать победу», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Матч между Англией и Швейцарией состоится сегодня, 6 июля. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.