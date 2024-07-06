Линекер проиграл спор Фердинанду из-за поступка Роналду в матче с Францией

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер проиграл спор бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду. Эксперты поспорили на то, что в первом тайме матча 1/4 финала чемпионата Европы Криштиану Роналду самостоятельно исполнит штрафной удар.

Этот стандарт Роналду уступил полузащитнику Бруну Фернандешу. Линекер, поставивший на удар в исполнении Криштиану, проиграл Фердинанду бутылку вина.

Напомним, что четвертьфинальное противостояние сборных Португалии и Франции завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были французские игроки – 5:3. Команда Дидье Дешама сыграет в полуфинале с командой Испании.