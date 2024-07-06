Невеш высказался о Криштиану Роналду после вылета Португалии с Евро

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш поделился мнением о ветеранах национальной команды – нападающем Криштиану Роналду и защитнике Пепе.
«Это был тяжелый вечер для Португалии. Фелиш не реализовал пенальти, но на его месте мог оказаться любой. Мы поддержали его.
Криштиану Роналду и Пепе – две легенды в нашей стране и мировом футболе. Думаю, они заслуживали победы», - передает слова футболиста Record.
Португалия завершила участие в чемпионате Европы – 2024 на стадии четвертьфинала, уступив Франции. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были «трёхцветные» - 5:3.
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