39-летний Роналду лидирует на Евро по одному показателю

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершил участие на чемпионате Европы – 2024. В четвертьфинале турнира, проходящего в Германии, подопечные Роберто Мартинеса уступили Франции (0:0, 3:5 пен.).

На Евро Криштиану принял участие в пяти поединках. Форвард является лидером по попаданиям в положение вне игры. На счету 39-летнего португальца восемь офсайдов, рапортует пресс-служба УЕФА. На втором месте находятся Никлас Фюллькруг, Барнабаш Варга и Андраж Шпорар – по четыре положения вне игры.

Роналду не отметился забитыми мячами на чемпионате Европы. В активе опытного нападающего одна результативная передача.