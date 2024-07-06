Корнеев: «Дешам в сборной Франции выстроил болото, это, к сожалению, работает»

Известный футбольный эксперт Игорь Корнеев поделился мнением об игре сборной Франции на чемпионате Европы.

Напомним, «трёхцветные» вышли в полуфинал турнира, обыграв в четвертьфинале команду Португалии (0:0, 3:5 — пен).

«Самая большая проблема Франции в середине поля – в ней слишком много игроков, которые действуют на оборону. Я не понимаю, почему Дешам сразу не ставит наконечника, оставляя Гризманна десяткой. Он выстроил какое‑то своё непроходимое болото и ждёт шанса. Эта тактика, к сожалению, работает», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

В полуфинале чемпионата Европы французы встретятся с Испанией. Эта игра состоится 9 июля и начнётся она в 22:00 по московскому времени.