Дембеле прокомментировал победу над Португалией в 1/4 финала Евро

Вингер сборной Франции Усман Дембеле высказался о победе над командой Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Атмосфера была хорошей. Хорошо, что у нас есть голевые моменты. Забивать не удается, но моменты есть, и это позитив. Недовольство – проблема тех, кто недоволен», - передает слова футболиста Sports.ru.
Напомним, что основное время и овертайм встречи завершились вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались французские футболисты – 5:3. Подопечные Дидье Дешама шагнули в полуфинал престижного турнира, где сыграют против испанской сборной.
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