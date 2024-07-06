Саутгейт раскрыл задачу Англии в четвертьфинале Евро со Швейцарией

«Наш соперник отлично показал себя на турнире. За эту команду играют хорошие футболисты, у них есть четкий подход к делу. В этой встрече нам нужно сыграть на высоком уровне. Наша задача проста – доставить Швейцарии проблемы и не забывать обороняться. У них опасная атака», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.