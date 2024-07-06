Саутгейт раскрыл задачу Англии в четвертьфинале Евро со Швейцарией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий в преддверии поединка против Швейцарии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Наш соперник отлично показал себя на турнире. За эту команду играют хорошие футболисты, у них есть четкий подход к делу. В этой встрече нам нужно сыграть на высоком уровне. Наша задача проста – доставить Швейцарии проблемы и не забывать обороняться. У них опасная атака», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Матч между сборными Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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