Бернарду Силва высказался после вылета Португалии с Евро

«У меня сложилось впечатление, что это лучший наш матч на чемпионате Европы. Но на таких турнирах не всегда побеждают те, кто играет лучше. В этот раз было так же. Но это футбол, нужно извлечь урок и двигаться дальше», - передает слова звездного футболиста Record.