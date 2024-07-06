Бернарду Силва высказался после вылета Португалии с Евро

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва пообщался с представителями СМИ после поражения от Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«У меня сложилось впечатление, что это лучший наш матч на чемпионате Европы. Но на таких турнирах не всегда побеждают те, кто играет лучше. В этот раз было так же. Но это футбол, нужно извлечь урок и двигаться дальше», - передает слова звездного футболиста Record.
Матч сборных Португалии и Франции завершился вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победили французы – 5:3. За путевку в финал чемпионата Европы «трёхцветные» сразятся с командой Испании.
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