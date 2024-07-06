Криштиану Роналду установил свой антирекорд на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился личным антирекордом по касаниям в матчах чемпионатов Европы и мира.

Как информирует Opta Analyst, 39-летний форвард на Евро-2024 касался мяча в среднем 29,1 раза. На турнире в Германии Роналду принял участие в пяти встречах. Накануне сборная Португалии покинула престижные соревнования, уступив национальной команде Франции (0:0, 3:5 пен.).

На чемпионате Европы Криштиану не смог продемонстровать свои бомбардирские навыки. Нападающий не забил ни одного мяча. В активе звездного нападающего лишь одна результативная передача.

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