Тренеру Португалии задали вопрос о будущем Роналду

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес не стал отвечать на вопрос относительно будущего в национальной команде 39-летнего нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду? Сейчас мы страдаем как команда. Нет никакого индивидуального решения в данный момент», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы, проходящего в Германии. Команда уступила в четвертьфинале Франции (0:0, 3:5 пен.).

Роналду принял участие в пяти поединках престижного турнира. Опытный нападающий не забил голов, отметившись лишь одной результативной передачей.