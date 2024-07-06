Глава ФИФА обратился к Кроосу, завершившему карьеру

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на завершение карьеры легендарного немецкого полузащитника Тони Крооса.
«Поздравляю с блестящей карьерой в сборной и клубе. Она включает в себя победу на чемпионате мира и шесть триумфов в Лиге чемпионов. Ты был настоящим профессионалом своего дела и принес много радостных эмоций фанатам. Наслаждайся новым этапом жизни», - гласит сообщение Инфантино в социальных сетях.
Матч между сборными Германии и Испании в четвертьфинале чемпионата Европы - 2024 стал последним в карьере 34-летнего хавбека. Немцы проиграли со счетом 1:2 и покинули домашний Евро.
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