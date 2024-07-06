Глава ФИФА обратился к Кроосу, завершившему карьеру

«Поздравляю с блестящей карьерой в сборной и клубе. Она включает в себя победу на чемпионате мира и шесть триумфов в Лиге чемпионов. Ты был настоящим профессионалом своего дела и принес много радостных эмоций фанатам. Наслаждайся новым этапом жизни», - гласит сообщение Инфантино в социальных сетях.