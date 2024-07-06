Титов — о Ямале: «Он уже стал большим футболистом, теперь ему надо всё время подтверждать свой уровень»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался об игре 16-летнего вингера сборной Испании Ламила Ямаля на чемпионате Европы, который сейчас проходит в Германии.

Отметим, что на текущем турнире Ямаль отметился уже тремя результативными передачами в пяти проведённых матчах.

«Он уже стал большим футболистом. Теперь ему надо всё время подтверждать свой уровень и двигаться дальше. Испания очень богата на таланты, конкуренция там сумасшедшая», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Ямаль, выступающий за «Барселону», провёл в составе каталонского клуба 50 матчей, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.