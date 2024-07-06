Криштиану Роналду сохраняет молчание после вылета с Евро-2024

В поединке 1/4 финала чемпионата Европы сборная Португалии встречалась с командой Франции. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти, в которой точнее были «трёхцветные» - 5:3.

В прошедшем матче принял участие 39-летний нападающий Криштиану Роналду. Он провел на поле все 120 минут и реализовал свой удар с 11-метровой отметки.

После поражения звездный форвард сохраняет молчание. Он не давал интервью и ничего не публиковал в своих социальных сетях.

На Евро-2024 Криштиану провел пять матчей, отметившись лишь одной голевой передачей.

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