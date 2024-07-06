Тчуамени – о Кроосе: «Было приятно играть вместе с одним из лучших полузащитников в истории»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал завершение карьеры Тони Крооса. Напомним, вчера сборная Германии вылетела из Евро-2024, проиграв Испании в дополнительное время. Этот матч был последним в карьере 34-летнего Крооса.

«Какое послание я могу отправить Тони? Спасибо тебе за всё. Было приятно играть вместе с одним из лучших полузащитников в истории футбола», – цитирует Тчуамени Madrid Xtra.

Кроос в последнем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе мадридского «Реала». В 2021 году Тони завершил международную карьеру, но недавно решил вернуться в сборную Германии, чтобы сыграть на домашнем Евро-2024.