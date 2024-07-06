Тренер Швейцарии Якин предупредил Англию перед матчем на Евро

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящей встрече с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Мы на равных бились с немцами, победили Италию. Почему бы теперь не обыграть англичан? Сборная Швейцарии сейчас в отличной форме. Мы дадим мощный бой сопернику. Наша команда уверена в своих силах. Швейцария доставит Англии проблемы», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Поединок между сборными Англии и Швейцарии состоится сегодня, 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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