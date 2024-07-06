Тренер Швейцарии Якин предупредил Англию перед матчем на Евро

«Мы на равных бились с немцами, победили Италию. Почему бы теперь не обыграть англичан? Сборная Швейцарии сейчас в отличной форме. Мы дадим мощный бой сопернику. Наша команда уверена в своих силах. Швейцария доставит Англии проблемы», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.