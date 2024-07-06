Титов: «Безумно жаль, что Кроос завершил карьеру»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о матче 1/4 финала чемпионата Европы, в котором сборная Испании обыграла команду Германии (2:1 — после дв).

Эксперт выразил сожаление в связи с тем, что этот матч стал последним в карьере немецкого полузащитника Тони Крооса.

«Похоже, мы стали свидетелями последнего матча Тони Крооса… Безумно жаль, что он завершил карьеру, ему же всего 34 года. Тони великолепно владеет передачей на любой манер, это человек, который творит на поле! Он навсегда вошёл в историю и теперь имеет право отдохнуть», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Последним клубом в карьере Крооса стал мадридский «Реал», за который он выступал с 2014 года. До этого немецкий футболист представлял мюнхенскую «Баварию».