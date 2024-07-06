Алаба прокомментировал вылет Австрии с чемпионата Европы - 2024

«Очень жаль, что хорошая игра команды не была вознаграждена победой. Но хочу сказать, что мы еще далеки от завершения пути с этой командой. Австрия будет снова сражаться. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Давайте продолжать вместе», - оставил сообщение защитник в социальных сетях.