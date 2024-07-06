Алаба прокомментировал вылет Австрии с чемпионата Европы - 2024

Звездный защитник Давид Алаба, не игравший на чемпионате Европы – 2024 из-за травмы, прокомментировал вылет сборной Австрии на стадии 1/8 финала. Подопечные Ральфа Рангника уступили Турции со счетом 1:2.
«Очень жаль, что хорошая игра команды не была вознаграждена победой. Но хочу сказать, что мы еще далеки от завершения пути с этой командой. Австрия будет снова сражаться. Спасибо болельщикам за отличную поддержку. Давайте продолжать вместе», - оставил сообщение защитник в социальных сетях.
Турция вышла в четвертьфинал, где померяется силами с национальной командой Нидерландов. Встреча пройдет сегодня, 6 июля.
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