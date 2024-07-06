Аршавин вынес вердикт по «руке Кукурельи» в матче Испания - Германия

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Испании.
«Рука Кукурельи больше площадь перекрывает. По сути игры даже хорошо, что пенальти не поставили, но по нынешним правилам должны назначить в этом эпизоде 11‑метровый», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Испания переиграла Германию в овертайме со счетом 2:1. Решающий гол забил хавбек Микель Мерино на последний минутах. В 1/2 финала Евро «красной фурии» будет противостоять национальная команда Германии.
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