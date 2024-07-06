Гюндоган сделал заявление после вылета Германии с Евро

«Это печально. Наша команда сделала все, что могла. Мы были близки. Болельщики оказывали невероятную поддержку, была замечательная атмосфера. Для меня было честью носить капитанскую повязку. Несмотря на вылет, мы показали, что можем бороться с любым соперником. Спасибо организаторам за турнир», - оставил сообщение хавбек в социальных сетях.