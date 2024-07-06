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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гюндоган сделал заявление после вылета Германии с Евро

06 Июля 2024 • 09:49 Комментировать (1)

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о вылете с чемпионата Европы – 2024 после матча с Испанией.

«Это печально. Наша команда сделала все, что могла. Мы были близки. Болельщики оказывали невероятную поддержку, была замечательная атмосфера. Для меня было честью носить капитанскую повязку. Несмотря на вылет, мы показали, что можем бороться с любым соперником. Спасибо организаторам за турнир», - оставил сообщение хавбек в социальных сетях.

Германия проиграла Испании в овертайме со счетом 1:2. «Красная фурия» в полуфинале турнира встретится с командой Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Илкай Гюндоган ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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06 Июля 2024 в 09:55
Вот бы все так тактично, как Гюндоган, комментировали свою неудачу, браво!
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