Киммих — о поражении от Испании: «Это было очень несправедливо»

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Испании (1:2 — после дв) в четвертьфинале чемпионата Европы.

Футболист выразил разочарование итоговым результатом, отметив, что на этом турнире Германия заслуживала гораздо большего.

«Жаль, это было очень несправедливо. Во втором тайме мы были гораздо лучше. Также мы были лучше в дополнительное время», — цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Испании встретится с Францией. Этот матч состоится во вторник, 9 июля. В другой паре 1/2 финала встретятся победители противостояний Турция — Нидерланды и Англия — Швейцария.