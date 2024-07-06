Барбоза: «Тренер Португалии ничего не делает с Роналду»

Агент Паулу Барбоза дал комментарий по поводу поединка ¼ финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Португалии и Франции.
«Четвертьфинал - не то, чего все ждали от Португалии. Но сборная слишком зависима от одного футболиста - Роналду. И это вина тренера: он видит, что Криштиану не приносит пользы, но ничего не делает», - передает слова агента «Чемпионат».
Напомним, что матч Португалии и Франции завершился вничью со счетом 0:0. В серии пенальти подопечные Дидье Дешама одержали победу – 5:3.
Роналду провел на турнире в Германии пять поединков, в которых отметился лишь одной голевой передачей.
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