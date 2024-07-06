Агент Барбоза: «Роналду не делает полезных действий, а лишь мешает»

Известный агент Паулу Барбоза высказался о поражении сборной Португалии от команды Франции в четвертьфинале чемпионата Европы.

Напомним, основное время встречи завершилось со счётом 0:0, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказались «трёхцветные».

Барбоза раскритиковал звезду португальской сборной Криштиану Роналду.

«У Португалии было бы больше шансов выйти в полуфинал, если бы на поле было 11 футболистов. Но у нас есть игрок, кого вообще нет на поле, кто не делает полезных действий, а лишь мешает. Речь идёт о Роналду — с ним игроков было 10», — приводит слова Барбозы «Чемпионат».

В полуфинале чемпионата Европы сборная Франции встретится с Испанией. Этот матч состоится 9 июля и начнётся он в 22:00 по московскому времени.