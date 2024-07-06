Мостовой высказался о вылете Роналду с Евро-2024

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча 1/4 финала чемпионата Европы - 2024 между сборными Португалии и Франции.

«Роналду едет отдыхать домой. Все французы очень здорово пробили. Теперь нас ждёт полуфинал Испания - Франция. Просто обалдеть! Все мои фавориты идут дальше», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что игровое время матча между сборными Португалии и Франции завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались подопечные Дидье Дешама – 5:3. Полуфинал между Францией и Испанией состоится 9 июля.