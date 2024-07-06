Рианчо: «Четвертьфинал чемпионата Европы показал, что методология работы в Испании постоянно развивается»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о победе сборной Испании над Германией (2:1 — после дв) в четвертьфинале чемпионата Европы, проходящего сейчас на домашних полях «Бундестим».

«Это был отличный матч. Энтони Тейлор — один из самых лучших арбитров в Европе и его работа никак не повлияла на результат. Эта встреча показала, что методология работы в Испании постоянно развивается», — приводит слова Рианчо «Спорт-Экспресс».

Напомним, в полуфинале турнира испанцы сыграют со сборной Франции, ранее обыгравшей команду Португалии. Этот матч состоится 9 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.