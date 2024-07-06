В чём секрет успешного выступления сборной Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии стала одной из сенсаций чемпионата Европы. Поговорим о том, как команда добилась таких успехов.

Молодые дали результат

Как это очень часто бывает, истоки успеха ищутся в детском и юношеском футболе. В Грузии уделяли этому огромное внимание и стремились интегрироваться с европейским футболом. В 2013 году на открытие академии «Динамо» прилетал Криштиану Роналду, а через 11 лет 5 мальчишек из академии, попавших на общее фото, сыграли на чемпионате Европы. В 2017 году Грузия принимала чемпионат Европы (U19), а в 2023 году Грузия и Румыния принимали молодежный Евро, который стал самым посещаемым в истории. Тогда сборная Грузии сумела пробиться в плей-офф.

Важно дать время тренеру

В сборной Грузии всегда была тренерская текучка, её возглавляли и местные специалисты, и именитые иностранные тренеры, в том числе Эктор Купер и Владимир Вайсс. Под руководством бывшего главного тренера «Сатурна» команда была близка к выходу на чемпионат Европы – 2020, однако в решающей игре уступила сборной Северной Македонии. Судьбоносным же решением стало приглашение бывшего игрока «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоля. У него уже был опыт работы с молодежной сборной Франции, но на момент назначения он 4 года не тренировал, что не смутило грузинскую федерацию.

Главный тренер быстро наладил отношения с футболистами и при этом установил в команде жёсткую дисциплину, что совсем не типично для сборной Грузии. Он перешёл на игру в 3 центральных защитника и максимально насытил центр поля, причём главные звёзды в атаке Кварацхелия и Микаутадзе получают большую свободу. Огромное внимание уделяется физике, на этом турнире сборная Грузии прекрасно смотрелась во всех играх и просела только во втором тайме в игре с Испанией. Особенно же ярко отличная подготовка грузинских футболистов проявилась в игре против Португалии.

При этом никакой сказки у Саньоля сразу не получилось. Сборная Грузии слабовато выступила в отборе на чемпионат мира в Катаре, да и в отборочной группе Евро оказалась не готова бороться с Испанией, Шотландией и Норвегией. Очень важно, что руководство федерации, даже несмотря на не лучшие результаты, сохраняло веру в Саньоля и его проект. Спасением же для сборной Грузии стала Лига наций. В группе сборная опередила Болгарию, Северную Македонию и Гибралтар, а в плей-офф прошла Люксембург, а затем и Грецию в серии пенальти. Благодаря этому команда впервые в истории отобралась на крупный турнир.

Уже это стало большим праздником для грузинского футбола, а амбициозный Саньоль постоянно подчёркивал, что на турнир сборная Грузии едет не статистом и будет бороться за выход из группы, во что многие совершенно не верили. При этом у сборной Грузии действительно подобрался крепкий состав, в котором прекрасно сочетаются опыт и молодость. Герой турнира Мамардашвили – основной вратарь «Валенсии». Опытный центральный защитник Кашия немало поиграл в Нидерландах, а сейчас выступает в Словакии. Микаутадзе отлично проявил себя в «Меце», ну и, конечно, отдельной фигурой в сборной является Кварацхелия.

Роль Хвичи Кварацхелии в сборной

У главной звезды сборной Грузии был достаточно непростой сезон в «Наполи»: команда откровенно провалилась, а ещё совсем недавно обожаемого Хвичу активно критиковали болельщики. Всё дошло до того, что окружение Хвичи хочет его перехода в другой клуб, а комментарии на этот счёт, как со стороны представителей Кварацхелии, так и со стороны «Наполи», появились накануне игры против Турции, которую Хвича провалил. Быть может, в том числе эти разговоры и повлияли на его игру, не лучшим образом он смотрелся и против Чехии. Тем более ценно, что в самый нужный момент вингер «Наполи» смог проявить себя, что не получилось у ряда звёзд на этом турнире. Он шикарно сыграл против Португалии и забил уже на 2-й минуте, показав, что может быть настоящим лидером.

Сборная Грузии влюбила в себя болельщиков по всему миру своей яркостью. И яркой она была даже в моменты неудач – вспомним хотя бы пропущенный гол от сборной Турции в пустые ворота, когда Мамардашвили полетел сравнивать счёт на угловой, или промах Лобжанидзе в конце игры с Чехией. Порой команда сознательно садилась в оборону низким блоком, как, например, в игре с Чехией, но и в такие моменты она эпизодически ярко вылетала в контратаки. Даже в откровенно неудачном втором тайме с Испанией Хвича мог забивать с центра поля. Эмоции кипели не только на поле, но и на трибунах, болельщики сборной Грузии ярко и шумно болели за команду в Германии и активно отмечали на родине выход из группы.

Нельзя выделить главную причину успеха Грузии на Евро. Это и подход к детскому и юношескому футболу, и доверие к главному тренеру и его курсу, несмотря на неудачи, и, разумеется, мастерство отдельно взятых игроков. Как бы ни была сборная Грузии сильна командной игрой, без бенефиса Мамардашвили или яркой игры Кварацхелии выйти из группы едва ли удалось бы. Теперь особенно интересно, как будет развиваться футбол в Грузии с учётом повышенного внимания и интереса.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев