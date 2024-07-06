Кейн не ведёт Англию за собой: как лидер превратился в посредственность

30-летний английский форвард Гарри Кейн классно провёл свой дебютный сезон в мюнхенской «Баварии», наколотив 44 гола в 45 матчах. Однако на чемпионате Европы – 2024 нападающий практически не заметен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему Кейн перестал быть лидером национальной команды.

Результативность Кейна

На текущем чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Германии, Кейн принял участие во всех четырёх играх, в которых отметился двумя забитыми мячами. Кажется, по этому пункту форвард выглядит вполне неплохо, но давайте вспомним его забитые мячи. Первый гол Кейн забил во втором туре в матче с Данией, когда мяч пришёл прямо к его ногам после случайного рикошета от соперника, и Кейну оставалось просто пробить с нескольких метров. Что касается второго гола, то его Кейн забил в овертайме матча 1/8 финала со Словакией, пробив головой без всякого сопротивления из вратарской площади соперника.

Конечно, голы «не пахнут», но такие мячи являются лишь везением, а также могут подчеркнуть голевое чутьё форварда, но не более.

Гарет Саутгейт

Стоит признать, что на Евро-2024 практически все футболисты сборной Англии выглядят неубедительно. Причиной этому является не только усталость после потрясающего и эмоционального сезона, но и работа главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, а точнее, её отсутствие. По крайней мере складывается именно такое впечатление.

Футболисты мирового уровня, лидеры европейских грандов вынуждены играть непонятно во что, потому что так хочет Саутгейт. Второй бомбардир минувшего сезона АПЛ Коул Палмер сидит на скамейке, а усиливать игру вместо Сака, Фодена и Беллингема выходят Уоткинс и Боуэн, которые сразу теряются на поле.

Сборная Англии — это самый явный пример для тех, кто считает, что футболистам высокого уровня не нужен тренер, и главное им просто не мешать. Есть большие сомнения, что Саутгейт сохранит свой пост, если англичане не доберутся хотя бы до полуфинала на этом турнире.

Игра Кейна

Однако игра команды не должна быть главным оправданием для Кейна, ведь и сам форвард никогда не отличался умением находить свободные зоны, забегать за спину защитникам или же уводить соперников за собой. Всем известны качества Кейна — голы на отскоках, добивания, хорошо поставленный удар, а также игра на втором этаже. В современном быстром футболе этого уже недостаточно, хотя на клубном уровне пока у Кейна проблем не возникает.

Вывод

Проблема звёздной сборной Англии заключается в том, что у Кейна нет равноценной замены. Конечно, есть игроки хорошего уровня, но Кейна не посадят на банку хотя бы потому, что остальные не выделяются высокой медийностью. Это значит, что англичанам ещё долго придётся мириться с проблемами на острие атаки. Наверное, решить эту проблему может только новый тренер, но и на это нет никакой гарантии.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев