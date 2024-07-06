Генич обратился к Кроосу после вылета Германии с Евро

Популярный комментатор Константин Генич посредством социальных сетей обратился к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу.

«Тони Кроос, спасибо», - говорится в публикации Константина.

Напомним, что вчерашний матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 против Испании стал последним для 34-летнего полузащитника в карьере. «Бундестим» уступила «красной фурии» в овертайме и вылетела с домашнего турнира. За национальную команду Кроос провел 113 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

Сборная Испании вышла в полуфинал Евро, где сыграет против Франции.