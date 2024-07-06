«Золотое поколение» сборной Бельгии снова опозорилось: команду больше не стоит воспринимать всерьёз

После матча сборных Франции и Бельгии Кевину Де Брёйне задали вопрос о провале «золотого поколения» сборной Бельгии. Звёздного игрока задел вопрос, а точнее его формулировка с «золотым поколением». Но давайте признаем, что у бельгийцев за последние десять лет, действительно, был сильнейший состав за всю историю существования сборной. А формулировка «золотое поколение» уже крепко вошла в футбольный обиход. Так что обижаться Кевину стоит лишь на свою команду и результаты. Предлагаем вспомнить все результаты «золотого поколения» бельгийцев.

Период Марка Вильмотса

В 2012 году на пост главного тренера бельгийцев вступил знаменитый в прошлом футболист Марк Вильмотс. Именно он стал первым, кому довелось руководить «золотым поколением». Для начала разберёмся с термином. Сборная Бельгии после чемпионата мира 2002 года не выходила в главные стадии международных стартов. Лишь в 2014 году бельгийцы смогли пробиться на чемпионат мира в Бразилии. Именно с того момента и началось «золотое поколение» Бельгии. Не выйти на чемпионат мира было просто невозможно, поскольку уже тогда в составе бельгийцев были игроки экстра-класса. Известен уже был Тибо Куртуа, в нападении феерил Эден Азар, в защите были лидеры своих клубов – Венсан Компани и Ян Вертонген, в полузащите начал раскрываться Кевин Де Брёйне.

Чемпионат мира 2014 года стартовал для Бельгии более чем удачно. Бельгийцы попали в группу к России, Алжиру и Южной Корее. Команда Вильмотса заняла первое место в квартете, одержав победы во всех трёх встречах. Корея и Россия были повержены со счётом 1:0, а Алжир – 2:1. А вот в плей-офф дела пошли уже не так просто. В матче 1/8 финала бельгийцы встретились с командой США. Бельгия, разумеется, подходила к матчу в статусе фаворита, но выиграть в основное время не удалось – ничья 0:0. В дополнительное время Бельгия отличилась дважды усилиями Де Брёйне и Лукаку, а затем пропустила один мяч. Тем не менее команда Марка Вильмотса вышла в 1/4 финала, пусть и с большим трудом. А на стадии четвертьфинала Бельгия встретилась с Аргентиной, которая была на ходу. Лионель Месси и команда выбили бельгийцев с турнира, одержав пятую победу кряду. Единственный гол в том матче забил Гонсало Игуаин. Бельгия вылетела, но тогда это было только начало. Бельгийцы доказали, что способны давать результат, и болельщики возлагали на команду огромные надежды.

На Евро-2016 команда Вильмотса уже ехала в статусе гранда, а не перспективного коллектива. Турнир начался не так уж радужно для бельгийцев – они в первом туре уступили итальянцам всухую – 0:2. Но затем коллектив Вильмотса смог реабилитироваться. Бельгия разгромила Ирландию 3:0, а в заключительном туре группового этапа с минимальной разницей одолела Швецию – 1:0. Плей-офф бельгийцы начали очень ударно. На стадии 1/8 финала они просто снесли сборную Венгрии – 4:0. К слову, венгры проводили весьма неплохой турнир. В четвертьфинале бельгийцы попали на достаточно скромный Уэльс, но именно валлийцы стали камнем преткновения для команды Вильмотса. Бельгийцы повели в счёте, но затем пропустили три мяча и вылетели с турнира. Этот матч стал последним для Марка Вильмотса во главе сборной.

Период Роберто Мартинеса

Сразу после окончания Евро-2016 бразды правления сборной Бельгии взял на себя известный молодой специалист Роберто Мартинес. Первым его турниром стал чемпионат мира в России. При Мартинесе Бельгия стала играть в очень атакующий футбол, и это сразу принесло результаты. В группе с Панамой, Тунисом и Англией бельгийцы заняли первое место, выиграв во всех матчах. За три матча Бельгия забила 9 голов, что является превосходным результатом. Плей-офф для бельгийцев тоже начался достаточно бодро. В матче 1/8 финала им противостояла неуступчивая Япония, с которой команде Мартинеса пришлось повозиться. Как итог – победа 3:2 и проход дальше. В 1/4 финала Бельгию ждал один из главных фаворитов всего турнира – Бразилия. И там бельгийцы показали себя здорово, победив 2:1. Но полуфинал стал последней точкой продвижения для команды Роберто Мартинеса. В максимально сложном матче бельгийцы уступили французам с минимальным счётом 0:1. А в матче за третье место Бельгия встретилась с Англией, которую уже побеждала в группе. Подопечные Мартинеса смогли повторить успех и в важном матче, победив 2:0. Медаль чемпионата мира – хорошее достижение, но от бельгийцев продолжали ждать большего.

Менее значимым турниром для сборных является Лига наций. Тем не менее это тоже трофей, за который стоит бороться. Однако тут у команды Роберто Мартинеса не задалось. В сезоне-2018/19 Бельгия не смогла выйти из группы. Бельгийцам противостояли сборные Швейцарии и Исландии. Швейцария и Бельгия набрали одинаковое количество очков, но швейцарцы вышли по лучшей разнице голов. В сезоне-2020/21 Бельгия вышла из группы с первого места. Причём здесь группа казалась довольно сильной: помимо бельгийцев, в квартете были Дания, Англия и Исландия. Тем не менее команда Роберто Мартинеса абсолютно спокойно вышла из группы, одержав 5 побед в 6 встречах. В полуфинале Бельгия проиграла Франции в голевом матче – 2:3. В матче за третье место команда Мартинеса уступила итальянцам 1:2.

Следующим крупным турниром для Роберто Мартинеса и сборной Бельгии стал чемпионат Европы 2020 года. И снова групповой этап команда Мартинеса провела великолепно: 3 победы в 3 матчах и всего один пропущенный гол. Соперниками были Россия, Дания и Финляндия. В 1/8 финала сборная Бельгии встретилась с действующими на тот момент чемпионами Европы португальцами. Там бельгийцы одержали минимальную победу 1:0 благодаря голу Торгана Азара. Но четвертьфинал стал последней точкой для команды Мартинеса на этом турнире. Там в упорной борьбе бельгийцы уступили сборной Италии, которая впоследствии стала чемпионом.

Следующий крупный турнир – чемпионат мира 2022 года в Катаре. И он получился для бельгийцев просто ужасным. Сборная Бельгии попала, как казалось, не в самый сильный квартет. Однако команда Мартинеса не смогла справиться с простейшей для такого уровня сборной задачей. За выход из группы бельгийцам противостояли сборные Марокко, Хорватии и Канады. Бельгийцы смогли обыграть только Канаду и то с минимальным счётом. Далее команда Мартинеса уступила сборной Марокко, а потом сыграла вничью с хорватами. Этого не хватило для того, чтобы выйти из группы, поэтому итог ужасающий: сборная впервые за пять крупных турниров не смогла выйти в плей-офф. Завершилась эта история конечно же увольнением Роберто Мартинеса. Понятно, что на результат оказывает влияние множество факторов, но всё же не выйти из группы с такой сильной командой – это полный провал. Именно так мыслило руководство Федерации футбола Бельгии. Кстати говоря, в этом же сезоне бельгийцы провалили и Лигу наций. Там они снова не вышли из группы.

Период Доменико Тедеско

На посту главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса сменил знакомый российским болельщикам по работе в «Спартаке» Доменико Тедеско. Первым крупным турниром для Доменико Тедеско стал как раз нынешний чемпионат Европы 2024 года. И вот снова печальный результат для бельгийцев. За 3 игры в группе сборная Бельгии не смогла показать того футбола, который от неё ждали. Чемпионат Европы начался для бельгийцев поражением от Словакии. Затем команда Тедеско смогла реабилитироваться, обыграв Румынию. В заключительном туре бельгийцы не смогли справиться со сборной Украины, которая сейчас объективно не в лучшей форме. В матче 1/8 финала бельгийцам предоставилась возможность обыграть сборную Франции. Бельгия с этой задачей не справилась. В достаточно равной и скучной игре бельгийцы уступили со счётом 0:1. Однако Федерация футбола Бельгии чётко дала понять, что Доменико Тедеско повезёт команду на чемпионат мира 2026 года. Посмотрим, что покажут бельгийцы дальше. Для такого сильного состава одна медаль за 10 лет – это ничтожно мало. У Кевина Де Брёйне и компании будет ещё один шанс доказать, почему их поколение всё-таки стоит называть «золотым».

Итог

После завершения Евро-2024 сразу несколько футболистов национальной команды, скорее всего, завершат карьеру.

Речь идёт о возрастном защитнике Яне Вертонгене. Этим летом у 37-летнего защитника истёк контракт с «Андерлехтом», и вряд ли футболиста кто-то захочет подписать. Разве что, команды из экзотических стран.

На одном Вертонгене Бельгия не держалась. В этот же список стоит добавить нападающего Янника Карраско. Сейчас 30-летний футболист играет в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Шабаб». Ясно, что после 30 лет и перехода в данный чемпионат о прогрессе футболиста лучше не говорить.

31-летний форвард Ромелу Лукаку совсем не оправдал ожиданий. 3 гола, которые отметили после проверки ВАР. Габаритный форвард, может быть, и сыграет на чемпионате мира 2026 года, но он уже не будет фундаментальным игроком, на котором держится сборная.

Завершая список потенциальных потерь Бельгии, стоит упомянуть о Кевине де Брёйне. «Рыжему» уже 33 года, в мировых СМИ уже во всю развивается идея о том, что футболист, скорее всего, завершит карьеру в сборной Бельгии и сосредоточится на игре в клубе. Понять его можно, если четыре года назад ему было с кем играть: Азар, Аксель Витцель, да и Юре Тилеманс был в форме. То сейчас он будет сам убиваться, а толку не будет.

Да, не упомянут Тибо Куртуа. Его тоже нужно смело добавить в этот перечень игроков, так как вратарю «Реала» 32 года. Сколько он ещё сможет держать себя в форме, не знает никто, а возраст своё берёт. А, если Тедеско продержится во главе Бельгии ещё несколько лет, то Куртуа вообще может больше не сыграть за сборную, так как между главным тренером и игроком ранее возник конфликт.

Фото: Globallookpress.com

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Сергей Румянцев