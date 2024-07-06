Мбаппе раскрыл, что сказал Дешаму перед заменой в матче с Португалией

«Почему меня заменили в овертайме? Я пообщался с Дешамом в конце основного времени, и мы решили продолжить. Но после первого экстра-тайма я сказал ему, что плохо себя чувствую и сильно устал. После этого меня заменили», - передает слова 25-летнего нападающего газета Marca.