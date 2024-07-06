Тренер Португалии высказался после вылета с Евро

«Это очень печально, все игроки сражались на поле. Они сделали все, что было в их силах. Грусто за болельщиков, они заслуживали отпраздновать нашу победу. Но команда отдала все силы. На этот раз серия пенальти была не в нашу пользу», - передает слова специалиста Record.