Тренер Португалии высказался после вылета с Евро

Главный тренер португальской сборной Роберто Мартинес дал комментарий после поражения от команды Франции в четвертьфинале чемпионата Европы – 2024.
«Это очень печально, все игроки сражались на поле. Они сделали все, что было в их силах. Грусто за болельщиков, они заслуживали отпраздновать нашу победу. Но команда отдала все силы. На этот раз серия пенальти была не в нашу пользу», - передает слова специалиста Record.
Матч завершился вничью со счетом 0:0. В серии пенальти Франция выиграла – 5:3. В полуфинале чемпионата Европы, проходящего в Германии, команда Дидье Дешама сыграет с Испанией.
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